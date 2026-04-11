Il mezzo è uscito di strada sulla ex Statale 110 che attraversa il territorio delle Serre. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per estrarre uno dei due passeggeri rimasto incastrato nell’abitacolo

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel pomeriggio di oggi a San Nicola da Crissa, lungo l’ex strada statale 110, dove un motocarro Piaggio con a bordo due persone è finito fuori carreggiata, terminando la sua corsa in una scarpata.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, intervenuti con una squadra del distaccamento di Serra San Bruno, l’allarme è scattato intorno alle 15. Il mezzo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe uscito di strada andando poi ad adagiarsi su un fianco dopo la caduta lungo la scarpata.

I soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco

Una volta giunti sul posto, i soccorritori si sono concentrati in particolare sul passeggero rimasto all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarlo dal motocarro, operando in una situazione resa delicata dalla posizione del veicolo dopo l’uscita di strada.

Dopo il recupero, il ferito è stato stabilizzato e immobilizzato su barella, per essere poi affidato al personale sanitario arrivato sul luogo dell’incidente. Le condizioni del passeggero hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza.

Accertamenti sulla dinamica

Restano da chiarire le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Al momento, secondo quanto comunicato, la dinamica è ancora al vaglio.

L’episodio riporta l’attenzione sulla viabilità dell’area delle Serre vibonesi, dove anche un incidente autonomo può trasformarsi in un intervento complesso per la conformazione del territorio e per la necessità di raggiungere rapidamente i feriti in zone non sempre agevoli.