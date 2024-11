Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi. I soccorritori giunti sul posto non sono riusciti a salvargli la vita. Ancora da definire la dinamica dei fatti

Un ciclista, Salvatore Di Buono, 74 anni, originario di San Lucido, è stato investito nel Comune di Amantea nel pomeriggio di oggi. Le sue gravissime condizioni avevano spinto i soccorsi a richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Tuttavia, nei minuti successivi è avvenuto il decesso dell’uomo. La dinamica dei fatti è ancora è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti e le immagini successive all’impatto sono state diffuse dalla pagina “Zippa 29”.

L’impatto è avvenuto lungo la vecchia ss18 nel tratto che va da Località Tonnara a Località Coreca. La nuova ss18 è interdetta al traffico per dei lavori che riguardano la galleria, cosa che nei mesi scorsi innescò un botta e risposta tra il sindaco Pellegrino e i dirigenti dell’Anas. Da capire a questo punto se la strada verrà riaperta con l’imminente inizio della stagione estiva.

Tornando alla tragedia odierna, sul posto si sono precipitati agenti della polizia municipale e il 118. Considerata la gravità della situazione anche i Carabinieri della stazione di Amantea si sono fiondati in loco per i primi rilievi. Del caso sarà informata la competente Procura di Paola.