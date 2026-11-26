Disagi alla circolazione sull’autostrada del Mediterraneo dopo il sinistro che ha coinvolto un tir. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine
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Traffico bloccato e poi riaperto in direzione Nord sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante. L’episodio si è verificato all’altezza del km 321,400, in località Lamezia Terme, nel Catanzarese.
Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.