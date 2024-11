Ha causato la morte di un uomo il rocambolesco incidente avvenuto a Gioia Tauro, lungo la Statale 18 nel tratto che collega la zona dello svincolo autostradale e il centro. Il conducente dell'unica auto coinvolta nel sinistro, per cause che sono in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che, procedendo verso la città del porto, ha finito la sua corsa, dopo un dislivello di pochi metri, in un uliveto che costeggia l'arteria di grande traffico.

Da quello che hanno riferito alcuni testimoni, a precedere il sinistro mortale non ci sarebbe stato nessun impatto sul fondo stradale e, per questo, fatti i rilievi del caso, sembra protendersi verso l'ipotesi di un incidente autonomo, originato da un malore del conducente, da un guasto meccanico o da una distrazione alla guida.

Morto sul colpo l'uomo che era al volante, le cui generalità non sono state rese note dalla polizia intervenuta sul posto, ma il modello e il colore dell'auto sembra confermare la versione riferita da alcuni testimoni, ovvero che a perdere la vita sia stato un medico molto conosciuto a Gioia Tauro, S.C. - queste le iniziali del suo nome - per il quale vano è stato l'intervento del 118. Il traffico lungo l'arteria teatro del volo mortale, regolato con l'ausilio della Protezione civile Aquile di Gioia Tauro, è rimasto parzialmente interdetto per consentire il recupero del mezzo e lunghe file si sono formate nella zona commerciale.