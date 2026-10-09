La Suprema Corte dispone un nuovo giudizio dopo aver accolto il ricorso contro la sentenza d’appello che aveva ribaltato l’assoluzione di primo grado del conducente dell’auto coinvolta nell’incidente costato la vita a una donna di 82 anni

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva condannato per omicidio stradale il conducente dell’autovettura (difeso dall’avvocato Salvatore Cerra) coinvolta nell’incidente verificatosi a Lamezia Terme il 21 aprile 2022 - verificatosi nei pressi della rotatoria adiacente il Tribunale lametino - nel quale aveva perso la vita una donna di 82 anni.

La pronuncia interviene in una vicenda giudiziaria che, in primo grado, si era conclusa con l’assoluzione dell’imputato da parte del gup presso il Tribunale di Lamezia Terme, successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro alla condanna a un anno di reclusione e risarcimento per le spese legali delle parti civili, seguito delle impugnazioni interposte dalle parti civili e dal pubblico ministero.

La vicenda, in ragione dell’accoglimento del ricorso per cassazione, torna ora all’esame del giudice di rinvio per il prosieguo del procedimento, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte.