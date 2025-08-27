Il tragico sinistro si è verificato ieri sera intorno alle 20. La perdita del giovane riporta la Riviera dei Cedri nel dolore e nell'angoscia a poco più di ventiquattro ore dai funerali di Andrea De Lorenzo, l'infermiere 46enne di Praia a Mare, morto per le ferite riportate in un incidente sul lungomare avvenuto venerdì scorso

Aveva solo 34 anni anni e ancora tanti sogni da realizzare Justin Alonzi , giovane padre e centauro residente a Santa Maria del Cedro ma originario di Verbicaro , che ieri sera ha perso la vita in un violento scontro con un'auto mentre era in sella alla sua moto . Il tragico sinistro si è verificato intorno alle 20 in via della Liberà di località La Bruca di Scalea , l'arteria che collega la ss18 a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro.

Le indagini

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire e sarà oggetto di indagini da parte della procura di Paola che ha disposto l' esame autoptico sulla salma, attualmente posto sotto sequestro ea disposizione dell'autorità giudiziaria all'ospedale di Catanzaro. Il recupero è stato effettuato dall'agenzia funebre "Fratelli Tuoto".

I lunghi soccorsi

Nell'impatto, il centauro è stato sbalzato per diversi metri, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Lattarico, che ha provato a rianimare il giovane per oltre quaranta minuti. Poi è arrivata una seconda ambulanza del 118 di Scalea, ma i sanitari, vista la gravità della situazione, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del giovane.

Una tragedia immane

Diverse squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri hanno delimitato e messo in sicurezza l'area, effettuando i rilievi del caso. Con il passare dei minuti, sul luogo dell'incidente sono arrivati ​​amici e famigliare del giovane, straziati dalla notizia.

Dolore senza fine