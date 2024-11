Grave incidente sulla statale 18. L'impatto si è verificato ieri notte intorno alle 2 all’altezza dell’incrocio di accesso a Campora San Giovanni, frazione del Comune di Amantea. Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è andata a impattare contro il guardrail dall’altro lato della carreggiata. A seguito dello scontro il mezzo avrebbe effettuato un testacoda per poi andare a fermarsi al centro della strada.

A bordo del mezzo 4 ragazzi di Nocera Terinese, grave il conducente che dopo essere stato estratto dalle lamiere, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118 ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Paola. Gli altri tre giovani all’interno dell’auto avrebbero riportato diverse lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza della strada e della vettura e i carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza.