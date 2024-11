Due giovani, entrambi di Dipignano, sono rimasti feriti all'alba di oggi, primo ottobre, in un incidente verificatosi lungo l'autostrada, nella galleria Serra Spiga, nei pressi dello svincolo per Cosenza.

Impatto violento

Secondo quanto si è appreso erano a bordo di una moto e viaggiavano sulla corsia sud, quando per cause in corso di accertamento sono finiti contro un tir. L'impatto è stato violento. Soccorsi dalle ambulanze del 118, sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale dell'Annunziata con un politrauma.

Disagi alla circolazione

Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre al personale dell'Anas per regolare il flusso del traffico. Rallentamenti e disagi si sono succeduti fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.