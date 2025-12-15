L’impatto all’altezza dell’incrocio per Cerchiara di Calabria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e al recupero della vittima rimasta incastrata tra le lamiere

Nelle prime ore della giornata un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 263, all’altezza dell’incrocio per Cerchiara di Calabria.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un tir e un’autovettura Fiat Punto. A seguito del violento impatto, il conducente dell’auto ha perso la vita, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e al recupero della vittima, rimasta incastrata tra le lamiere. Il conducente dell’autoarticolato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 Suem e successivamente trasportato all’ospedale di Castrovillari.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118 Suem, impegnati nei rilievi di competenza e nella gestione dell’emergenza.

La strada provinciale 263 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza.