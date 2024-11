Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle lamiere

Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla statale 106 in località Bellino, nel comune di Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di due feriti in modo grave.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due conducenti dalle lamiere. Le squadre del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina sono giunte sul posto alle ore 00.30.

Nello scontro coinvolte una Bmw serie 1 ed una Opel Mokka. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture, con la statale 106 chiusa sino al termine delle operazioni. Sul posto pure la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine del sinistro.