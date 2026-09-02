Un lavoratore ha riportato ustioni a una mano ed è stato trasferito a Bari, mentre altri due sono ricoverati a Crotone. Avviati gli accertamenti dello Spisal

Un incidente sul lavoro si è verificato nella serata dell'1 settembre all'interno dello stabilimento A2A di Crotone, coinvolgendo tre lavoratori. I feriti sono un dipendente diretto dell'azienda e due operatori appartenenti a una società esterna specializzata, che erano impegnati in ordinarie attività di manutenzione dell'impianto.

I soccorsi sono scattati tempestivamente, garantendo ai tre uomini la necessaria assistenza medica. Uno dei lavoratori, avendo riportato ustioni a una mano, è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Le condizioni cliniche degli altri due operai, attualmente ricoverati all'ospedale di Crotone, non destano invece particolare preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli ispettori dello Spisal dell'Asp di Crotone, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio.

In una nota ufficiale, A2A ha espresso vicinanza agli operai coinvolti, auspicando un rapido e positivo decorso clinico. La società ha inoltre «assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per ricostruire la dinamica della vicenda».