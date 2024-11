Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta intorno alle 18 in via Leonardo da Vinci all’incrocio con via Federico Nicotera, nel comune di Lamezia, per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte: una Ford Fiesta e una Toyota Yaris. Quest'ultima a seguito dell'impatto si è ribaltata sulla strada. Ferito il conducente che è stato estratto dall'abitacolo e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è servito anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia locale e carabinieri per gli adempimenti di competenza.