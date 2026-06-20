Incidente stradale mortale a Nicotera Marina. Per cause ancora in corso di accertamento un furgone è andato ad impattare contro un camion in località Ponte. Nello scontro ha perso la vita un giovane del luogo, Salvatore Cavallaro, un venditore di pentolame che si stava recando con il mezzo a lavorare. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto si era portato anche l’elisoccorso. Carabinieri e polizia stanno effettuando tutti i rilievi del caso al fine di accertare eventuali responsabilità alla base dell’incidente. Sul luogo dell’incidente anche il pm di turno della Procura di Vibo Valentia che coordina le indagini.