I giovani tra i 20 e 25 anni sono tutti feriti. Soccorsi e liberati dalla macchina accartocciata sono stati trasportati in ospedale

Cinque giovani volontari della Croce Rossa sono rimasti feriti (due in modo grave) in un incidente accaduto nel primo pomeriggio sulla statale tirrenica 18 nel comune di Amantea (Cosenza).

L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto, si è scontrata per cause in corso di accertamento con un camion. I giovani, tutti fra i 20 ed i 25 anni, sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'utilitaria. Soccorsi sono quattro sono stati trasportarti all'ospedale di Paola e uno a Lamezia Terme.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, l'elisoccorso, il personale dell'Anas e i carabinieri per i rilievi del caso. Il traffico è stato interrotto.