Sul posto i vigili del fuoco per i primi interventi, solo una persona è stata trasportata in ospedale dopo essere stata soccorsa dal personale del 118. Disagi alla circolazione

Sono quattro le vetture coinvolte nell'incidente verificatosi sulla statale 106 ionica all'altezza del comune di Stalettì nel Catanzarese. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento, al momento non si registrano feriti gravi. Solo una persona è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, la polizia stradale e l'Anas per il ripristino della viabilità.

Disagi alla circolazione, al momento la sola carreggiata in direzione nord è percorribile causando lunghe file.