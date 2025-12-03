A scontrarsi sul viadotto Neto una Fiat Punto e una Fiat Tipo. Traffico bloccato e deviato sul percorso alternativo comunale

Un incidente stradale è avvenuto sul viadotto Neto della Strada Statale 107 “Silana-Crotonese” nel comune di San Giovanni in Fiore. Lo scontro tra una Fiat Punto e una Fiat Tipo è avvenuto al km 90 della statale con il bilancio di tre feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del Suem 118 di San Giovanni in Fiore, i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Il traffico è al momento bloccato e deviato lungo un percorso alternativo comunale.