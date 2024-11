Ha riportato gravi lesioni un operaio trentenne, Fabio D'Orrico, precipitato da una impalcatura mentre lavorava alla ristrutturazione di uno stabile in contrada Motta di Castrolibero.

CASTROLIBERO (CS) – L'uomo è precipitato da un'altezza di circa sei metri. Giunto in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata, è stato ricoverato in rianimazione e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.