Un operaio di appena 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino al parco eolico “Aria del vento”. Secondo le prime informazioni, il giovane era impegnato in un'attività di manutenzione quando si è verificato l'infortunio mortalem pare sia rimasto incastrato nei motori. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. il ragazzo deceduto stava lavorando a circa 60-70 m d’altezza, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra speciale per recuperare il corpo. Erano presenti i carabinieri della compagnia di San Marco argentano e il magistrato di turno della procura di Cosenza.

Sulla tragedia è intervenuta la Fillea Cgil Calabria, che attraverso il segretario Simone Celebre ha espresso profondo cordoglio per la morte del giovane lavoratore.

«È appena arrivata la tragica notizia di un infortunio mortale sul lavoro a Mongrassano – afferma Celebre –. Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti. Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro».

Il sindacato ha rivolto un pensiero alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima, sottolineando come sia necessario fare piena luce sulle cause dell'incidente.

«In attesa di conoscere l'esatta dinamica dell'accaduto – conclude il segretario della Fillea Cgil Calabria – il nostro pensiero va ai familiari del giovane. Basta stragi sul lavoro».