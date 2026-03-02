Una lavoratrice calabrese di 42 anni è morta nella notte, poco dopo la mezzanotte, dopo essere stata investita dalla motrice di un autoarticolato nel piazzale della Campagnolo Trasporti, azienda di logistica situata a Tezze sul Brenta (Vicenza).

La vittima dell'incidente sul lavoro, Saveria Doldo – di Cardeto, madre di due figli –, era una collaboratrice di un'azienda di autotrasporti con sede a Reggio Calabria, ed era arrivata nel Vicentino con il suo camion, che usava come lavoratrice autonoma.

La quarantaduenne, secondo le prime ricostruzioni, dopo la mezzanotte si trovava sul posto per effettuare un servizio di carico, e alla guida del mezzo pesante c'era un suo collaboratore. In fase di manovra la donna è stata travolta dal camion e sarebbe morta all'istante. Alcune persone presenti hanno dato immediatamente l'allarme, e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso della 42enne. Insieme al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri assieme allo Spisal per la ricostruzione dell'incidente.