Un incidente stradale si è verificato questa sera sulla strada statale 106 nella provincia di Catanzaro tra lo svincolo di Roccella di Borgia e Soverato. Sì tratta di un sinistro autonomo che ha coinvolto un solo mezzo. Il conducente dell'auto ha infatti perso il controllo dell'autovettura, una Lancia Y, impattando al bordo della strada con un palo dell'alta tensione.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i due presenti a bordo dell'abitacolo. Si tratta di un giovane ed un anziano, due quali non si conoscono ancora le generalità. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale e una ambulanza del 118 che ha condotto i due feriti al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Entrambi verserebbero in condizioni di salute serie.

Necessario anche l'intervento di un'autogru dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo finito fuori strada e ripristinare la viabilità sulla statale 106.