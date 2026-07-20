Un motociclista è finito sull’asfalto dopo che il suo mezzo ha urtato un’utilitaria che procedeva in senso opposto. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Pesanti rallentamenti sulla trafficata arteria della costa vibonese

Incidente stradale questa sera lungo la ex Statale 522, nel territorio comunale di Zambrone. Un motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un’auto di piccola cilindrata che procedeva in senso opposto, perdendo il controllo del mezzo a due ruote e finendo sull’asfalto.

L’uomo, unico ferito nell’incidente, è stato raggiunto e soccorso dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure, il motociclista è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note informazioni sulle sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta in particolare da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della motocicletta.

Lunghe code sulla litoranea

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo la ex Statale 522, conosciuta anche come Strada del Mare. In attesa della conclusione delle operazioni di soccorso, dei rilievi e della messa in sicurezza della carreggiata, si è formata una lunga fila di veicoli.

La strada rappresenta la principale arteria della fascia costiera vibonese e, soprattutto durante i mesi estivi, è interessata da un intenso flusso di traffico. La litoranea collega infatti numerose località turistiche della costa, da Pizzo a Tropea, ed è percorsa quotidianamente da residenti, pendolari e vacanzieri diretti verso le spiagge e le strutture ricettive del comprensorio.

La circolazione è stata progressivamente ripristinata dopo la conclusione delle operazioni di soccorso e degli accertamenti eseguiti sul posto.