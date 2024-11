Mamma e figlia di appena 3 anni sono tra le vittime dello spaventoso scontro frontale tra due auto che si è verificato domenica sera. Ancora in coma e in gravi condizioni la cognata Valentina Crudo

Sono i giorni del dolore per Nicotera e San Calogero, le comunità di facevano parte due delle vittime dello spaventoso incidente sulla strada Jonio-Tirreno, che domenica sera è costato la vita a tre persone.

I funerali di Antonella Teramo, 36 anni, noto avvocato di San Calogero e della figlia di appena 3 anni, Maya Campennì, si terranno domani, 23 agosto, a Nicotera, paese d’origine di Giuseppe Campennì, marito di Antonella e padre della piccola.

Le esequie si svolgeranno alle 10.30, nella Cattedrale di S. Maria Assunta. In entrambi i Comuni, in occasione dei funerali, i sindaci hanno proclamato il lutto cittadino.

La giovane donna e sua figlia erano a bordo della Bmw su cui viaggiavano in compagnia del fratello e zio Domenico Teramo, della cognata Valentina Crudo e la loro figlia, Fatima Teramo, coetanea di Maya.

Nell’impatto con un’Alfa Romeo – sulla quale viaggiava soltanto la terza vittima, Domenico Politi, 39enne di Cittanova - Domenico Teramo ha riportato alcune fratture senza gravi conseguenze. Estremamente critiche, invece, le condizioni di Valentina, nota vocalist e speaker radiofonica del Vibonese, attualmente ricoverata in Terapia intensiva al Gom di Reggio Calabria a causa di un devastante trauma cranico. Secondo quanto si apprende questa mattina, le condizioni della donna sono stabili, ma resta in coma. Molto meno gravi le condizioni della piccola Fatima, ricoverata a Messina e non in pericolo di vita.