L'impatto è avvenuto nel comune di Condofuri Marina. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare il motociclista in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Condofuri, sulla SS 106 “Jonica”. Un auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate e nell’impatto è rimasto gravemente ferito il conducente della moto, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo in ospedale.