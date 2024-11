È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 14 di oggi sulla Statale 18 nel Comune di Scilla. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura ha impattato frontalmente contro un pullman di linea proveniente da Bagnara e diretto verso Scilla.

I vigili del fuoco del distaccamento di Villa San Giovanni hanno provveduto a immobilizzare ed estrarre dalle lamiere il conducente dell'autovettura che presentava varie fratture multiple e scomposte.

Il 118 intervenuto con un'ambulanza ha prestato le prime cure al ferito trasportandolo all’ospedale di Reggio Calabria. Soccorso anche il conducente del pullman rimasto illeso, ma bloccato all'interno del mezzo a causa dell'impatto.