È successo a Bovalino, nei pressi del bivio per San Luca. Sul posto anche l’elisoccorso e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica

Cinque persone ferite, due in maniera grave e per questo trasportate con l'elisoccorso al Gom di Reggio Calabria. Questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla Statale 106, alla periferia sud di Bovalino, in prossimità del bivio per San Luca, nella Locride.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti cinque veicoli tra cui un tir. Altre tre persone sono state ricoverate, non in gravi condizioni, all'ospedale di Locri.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco.