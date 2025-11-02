Conducente e passeggera di uno dei veicoli coinvolti erano rimasti incastrati nell’abitacolo. Sono stati trasferiti in ospedale. Strada chiusa in direzione Soverato
Incidente stradale questo pomeriggio sulla statale 106 a Copanello di Stalettì, nel Catanzarese. Coinvolte due autovetture, una Peugeot e un’Audi.
Intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro – distaccamento di Soverato – che ha operato per estrarre il conducente e la passeggera che si trovavano a bordo della Peugeot, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. I due sono stati messi in sicurezza e consegnati al personale sanitario del Suem 118 per le cure e il successivo trasferimento in ospedale.
Il conducente dell’Audi, uscito autonomamente dal veicolo, è stato anch’esso affidato ai sanitari per accertamenti. I vigili del fuoco stanno inoltre procedendo alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intero tratto stradale. Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli adempimenti di competenza.
La SS106, nel tratto interessato, è attualmente chiusa in direzione Soverato, con uscita obbligatoria a Squillace Lido verso la Var/A.