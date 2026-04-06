É accaduto in contrada Torricella, traffico in tilt e soccorsi sul posto: intervenuti 118, elisoccorso e polizia stradale

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 106, in contrada Torricella di Corigliano-Rossano. Due le auto coinvolte nello scontro. Secondo le prime informazioni non si registrano vittime, ma ci sarebbero persone ferite e in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre alla polizia stradale e ai mezzi di Socas per il soccorso dei veicoli. Le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Il traffico ha subito rallentamenti con code nella zona interessata. Le autorità raccomandano prudenza alla guida e invitano gli automobilisti a prestare attenzione lungo il tratto coinvolto.

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha segnalato l’accaduto, sottolineando ancora una volta i rischi presenti su questa arteria.