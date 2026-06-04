Momenti di forte apprensione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 106, in località Fabrizio Grande, nel territorio di Corigliano Rossano, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.



Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati lungo l’arteria jonica. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte di una persona, un 50enne di Acri. Ferita anche una seconda persona.



Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione.



Il tratto della Statale 106 interessato dal sinistro ha registrato rallentamenti e disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

