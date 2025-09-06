Impatto tra due auto, disagi alla viabilità. Sul posto 118 e i vigili del fuoco di Catanzaro che in mattinata erano intervenuti per un altro sinistro, a Tiriolo

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 nel comune di Squillace, nel Catanzarese. Coinvolte due vetture, un Suzuki Vitara ed una Ford Kuga. Quest'ultima a seguito dell'impatto si è ribaltata sulla sede stradale.

Ferito il conducente della Ford, che è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 per il trasferimento presso struttura ospedaliera. Il conducente della Suzuki è rimasto in cura al 118 sul posto. Intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale, per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si registrano disagi per la viabilità.

In mattinata i vigili del fuoco di Catanzaro erano intervenuti anche per un altro incidente, a Tiriolo, dove una Fiat Seicento con a bordo due anziani si è ribaltata finendo in un terreno privato. I due sono stati estratti dall’auto e affidato al 118 che li ha portati in ospedale.