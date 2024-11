C’è anche un bambino tra le persone rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi nel corso della notte lungo la statale 18 Tirrenica, nei pressi dell’abitato di San Lucido, in località Petralonga.



L’impatto ha coinvolto due veicoli; nel primo, un'Audi, viaggiava una coppia di trentenni, nel secondo, una Peugeot, una famiglia con due bambini, uno dei quali, come detto, ha avuto la peggio ed è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata. Secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato un politrauma ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio bruzio, in prognosi riservata, anche la madre del piccolo, di 48 anni. Gli altri occupanti delle auto sono stati medicati al nosocomio di Paola. Tutti i soggetti sono di Cosenza.



Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il traffico è rimasto interrotto per oltre due ore.