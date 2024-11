Un uomo di 41 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 18, nella zona di San Pietro Lametino, nel Catanzarese.

La vittima era alla guida di una moto Ducati che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Citroen C5 e poi con una Audi Q5. Nel violento impatto la motocicletta si è spezzata in più parti e il conducente è morto sul colpo.

La strada statale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza e dei rilievi, affidati ai carabinieri e alla polizia locale di Lamezia Terme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e il personale Anas per la sicurezza, oltre al medico legale per la constatazione del decesso. I passeggeri delle due autovetture sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale per l’evidente stato di shock.