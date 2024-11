Ha lasciato l'ospedale di Catanzaro per essere trasferita in Veneto Veronica Rigoni, la giovane assistente del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rimasta coinvolta il 14 gennaio in un incidente sull'autostrada A2. Il sinistro si è verificato tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme, l'auto a bordo della quale viaggiava assieme al governatore e altre due persone ha impattato contro il guardrail, lei ha riportato le ferite più gravi.

Veronica Rigoni trasferita, il trasferimento dopo l'incidente

Immediatamente trasportata all'ospedale di Catanzaro è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e qui è rimasta ricoverata in Rianimazione fino a ieri, quando anche in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute è stato deciso il suo trasferimento fuori regione.

Nella tarda mattinata di ieri, un volo militare ha trasportato la segretaria particolare del presidente in un centro ultraspecialistico di Vicenza per essere ricoverata in una neurorianimazione dove proseguirà il percorso di cure e riabilitazione.

Incidente Occhiuto, come sta la segretaria Veronica Rigoni

Secondo quanto è stato possibile apprendere, Veronica Rigoni - vicentina ma in Calabria con un incarico di collaborazione con il presidente della Regione - da qualche giorno era stata estubata ed era sveglia, molto migliorate le condizioni di salute. L'intervento eseguito all'ospedale di Catanzaro è andato bene, ha fatto così rientro nella sua regione d'origine.