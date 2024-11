È accaduto in serata lungo via del Progresso. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Un incidente si è verificato questa sera, intorno alle 19.25, lungo via del Progresso a Lamezia nei pressi della stazione di servizio Martinica. Due le vetture coinvolte: una Alfa Giulia ed una Ford Fiesta. A bordo della prima, il solo conducente che in stato confusionale è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e operatori 118. A bordo della Ford Fiesta due giovani che hanno abbandonato autonomamente la vettura. Sono stati trasferiti in ospedale con una seconda ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.