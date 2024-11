Sul posto la Polizia stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. Ci sarebbe un ferito. Si segnalano lunghe code sull’A3

A causa di un brutto incidente il traffico è bloccato lungo l'autostrada A3 “Salerno-Reggio Calabria” in direzione nord, in corrispondenza del km 268, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza Sud. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'autovettura che si è ribaltata, provocando il ferimento di una persona. Per il trasporto in ospedale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento