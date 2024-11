A prestare soccorso in prima battuta un giovane che transitava in quel momento sul tratto di strada. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri

Questa notte, alle ore 3:30 circa, si è verificato un incidente stradale tra i comuni di San Pietro Lametino e Maida. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata. Due persone a bordo della vettura (marito e moglie) lievemente ferite.

A prestare soccorso in prima battuta un giovane che transitava in quel momento sul tratto di strada interessato dal sinistro. Lo stesso ha aiutato i malcapitati ad uscire dall'abitacolo in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. I vigilfuoco hanno aiutato il giovane ed i due feriti a risalire in zona sicura. Per la donna si è reso necessario l’ausilio della barella toboga per il recupero. La stessa è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.