La replica dell’anzienda sull’inchiesta che ha riguardato l’ex parlamentare: «Si ribadisce, inoltre, che anche le altre persone coinvolte nelle indagini non sono più parte dell'organizzazione»
In merito all’articolo pubblicato sulla nostra testata “Indagine sulla sanità in Sicilia, per l’ex parlamentare calabrese Ferdinando Aiello disposto l’obbligo di presentazione alla pg”, riceviamo e pubblichiamo la nota della Dussmann Service:
“In merito a quanto emerso nell’articolo pubblicato su LaCnews24 in data 2 febbraio, a seguito dei provvedimenti del tribunale del riesame di Palermo, Dussmann Service intende chiarire che la società, all'epoca dei fatti, non aveva alcun rapporto professionale con Ferdinando Aiello, per cui ogni ricostruzione di cronaca che lo colleghi a Dussmann Service è totalmente priva di fondamento.
L’azienda ribadisce, inoltre, che anche le altre persone coinvolte nelle indagini non sono più parte dell'organizzazione.
Pertanto, ribadiamo ancora una volta la totale estraneità di Dussmann ai fatti oggetto dell’indagine della Procura di Palermo, della cui esistenza ha appreso dai giornali".