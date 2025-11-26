«Dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2025 sono state accolte 535 istanze di ingiusta detenzione per un importo complessivo a carico dell'Erario pari a 23,8 milioni di euro. In particolare, i dati più alti si registrano presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con 77 indennizzi liquidati per 5.486.000,00 euro e presso la Corte di Appello di Catanzaro con 126 indennizzi per un importo di 4.311.000,00 euro». Così su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.

Nella classifica segue Palermo con 32 istanze liquidate per un importo di 2.905,000,00 euro e Roma con 40 istanze liquidate per un importo di 2.552,000,00 euro. Il parlamentare chiude con una domanda: «Come la mettiamo con il Csm che registra il 99% di valutazioni di professionalità positive per i magistrati?».