Confapi Calabria, guidata dal presidente Francesco Napoli, esprime la propria indignazione per il nuovo episodio intimidatorio avvenuto in un cantiere edile a Lamezia Terme: «Un altro colpo sferrato contro un’impresa del territorio, un’altra ferita inferta a una comunità che lotta da anni per liberarsi da un clima che pensava di essersi lasciata alle spalle».

«È semplicemente inaccettabile – dichiara senza mezzi termini il presidente Napoli – che Lamezia Terme venga nuovamente soffocata da atti di violenza che mirano a piegare gli imprenditori e a paralizzare il nostro territorio. Le imprese hanno il diritto di lavorare e crescere senza vivere sotto ricatto. Non possiamo permettere che pochi criminali riportino la città indietro di anni».

Attualità

Di nuovo nella morsa della criminalità, Lamezia non si arrende: «Spezzare l’obbedienza mafiosa con la cultura, lo Stato siamo noi»

Ernesto Mastroianni
Di nuovo nella morsa della criminalità, Lamezia non si arrende: «Spezzare l’obbedienza mafiosa con la cultura, lo Stato siamo noi»

Confapi Calabria sottolinea come questo ritorno alle intimidazioni rappresenti «un attacco diretto alle piccole e medie imprese, già messe a dura prova da difficoltà economiche e burocratiche. Ogni atto intimidatorio frena lo sviluppo, scoraggia gli investimenti e colpisce duramente lavoratori e famiglie». «Le PMI calabresi non devono più convivere con la paura – prosegue Napoli –. La nostra regione merita normalità, legalità e futuro. Le imprese sono l’anima dell’economia calabrese, e chi le minaccia colpisce l’intera comunità».

Confapi Calabria ribadisce quindi il proprio impegno concreto nella lotta a ogni forma di intimidazione, forte degli accordi già sottoscritti con l’Arma dei carabinieri e con il ministero degli Interni. L’associazione si dice pronta a collaborare in modo diretto e continuo con le forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza, proteggere le aziende e incoraggiare la denuncia. «La nostra non è una posizione di facciata – aggiunge Napoli –. Lavoreremo ogni giorno, insieme alle istituzioni, per spezzare questa spirale di violenza. Vogliamo una Calabria dove gli imprenditori possano aprire le loro aziende senza chiedersi se saranno i prossimi a essere colpiti».

Confapi Calabria chiede con fermezza alle autorità competenti l’adozione immediata di misure straordinarie per arginare la recrudescenza criminale e proteggere chi lavora onestamente. «La lotta contro le intimidazioni è una battaglia che riguarda tutti – conclude Napoli –. Solo unendo le forze, istituzioni, imprese e cittadini, potremo difendere il nostro territorio e costruire una Calabria più forte e libera dalla paura». Confapi Calabria invita tutte le imprese a denunciare qualsiasi episodio e a non lasciarsi intimidire: «Solo facendo fronte comune sarà possibile difendere la crescita, il lavoro e la dignità della nostra regione».