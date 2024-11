Gli interventi, per 110mila euro, sono finalizzati all’ampliamento di aule e uffici e alla sistemazione delle aree comuni didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19. L'assessore Pangallo: «Partiamo in ritardo per colpa di cavilli burocratici»

Sono iniziati ieri mattina i lavori di adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 nelle scuole di Isola di Capo Rizzuto. Gli interventi, finanziati con 110 mila euro di risorse ministeriali, riguardano – informa una nota stampa dell’ente comunale - i due istituti comprensivi della cittadina, Gioacchino da Fiore e Karol Wojtyla.

Interventi nelle scuole

In particolare, nell’istituto di Via Libertà verrà effettuato «l’ampliamento di diverse aule e degli uffici amministrativi, in modo da renderli a norma con le nuove disposizioni». Medesimo intervento anche presso l’istituto Madonna degli Angeli, che sarà interessato anche da «una completa messa in sicurezza dell’intero tetto dello stabile», e «nel plesso scolastico Gioacchino da Fiore, dove verrà eseguito anche un completo riammodernamento della palestra».

«I lavori – si legge ancora nella nota - sono finanziati dal ministero dell’Istruzione che ha stanziato per il Comune 110 mila euro, grazie all’immediata adesione che la giunta comunale, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha effettuato pochi giorni dopo la pubblicazione del bando nazionale».

L’assessore si scusa per il ritardo

«Spiace essere partiti così in ritardo - l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Pangallo - speravamo di poter far rientrare i bambini in istituti rinnovati e più accoglienti, purtroppo a causa di alcuni cavilli burocratici, rallentati ulteriormente dall’emergenza Covid-19, siamo stati costretti a posticipare. Anche noi siamo genitori e i nostri figli frequentano queste stesse scuole, per tanto l’interesse di iniziare il prima possibile ci riguardava non solo da amministratori, ma anche da genitori responsabili, purtroppo è andata così e ora ci auguriamo che i tempi di consegna vengano rispettati e ci siano meno disagi possibili».

Presto altri fondi

L’amministratore poi rassicura: «Questi 110 mila euro arrivano dal ministero e riguardano soprattutto l’adeguamento degli ambienti scolastici alle normative Covid, allo stesso tempo stiamo lavorando per recepire altri fondi che ci permettano di rinnovare e mettere in sicurezza tutti gli immobili scolastici del territorio. Non è facile ma sono certa che riusciremo in questo intento».