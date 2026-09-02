Sette persone hanno rischiato di naufragare nelle acque antistanti Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese. A evitare conseguenze ben più gravi è stato il tempestivo intervento della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, impegnata nelle attività di pattugliamento previste dal dispositivo di Polizia del Mare.

Durante un controllo, una motovedetta delle Fiamme Gialle ha intercettato un natante che stava imbarcando rapidamente acqua e che poco dopo si è ribaltato.

A lanciare l’allarme sono state direttamente le sette persone presenti a bordo. Con l'imbarcazione ormai pericolosamente piena d'acqua, i diportisti sono riusciti ad attirare l'attenzione dei finanzieri chiedendo un intervento urgente.

Sono stati momenti particolarmente concitati. Due degli occupanti, presi dal panico, si sono lanciati in mare, mentre la situazione diventava sempre più pericolosa.

L'intervento dei militari ha consentito di raggiungere rapidamente le persone in difficoltà e di mettere in salvo tutti e sette gli occupanti. I diportisti sono stati quindi trasferiti a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza e accompagnati nel porto di Le Castella, dove sono stati fatti sbarcare.

L'operazione rientra nell'attività svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza lungo il litorale crotonese attraverso il dispositivo di Polizia del Mare. Un presidio finalizzato non soltanto al contrasto dei traffici illeciti, degli illeciti economico-finanziari e delle violazioni in materia di demanio marittimo, ma anche alla tutela della sicurezza di cittadini e diportisti.

Le unità navali del Reparto Aeronavale Calabria proseguiranno l'attività di vigilanza lungo il tratto costiero di competenza per garantire la legalità e la sicurezza della navigazione.