Uomo arrestato in flagranza dopo la denuncia della donna ai carabinieri: è accusato di rapina, tentata estorsione e lesioni personali. I fatti sono accaduti in un villaggio turistico

I carabinieri della tenenza di Isola di Capo Rizzuto, hanno arrestato in flagranza un uomo accusato di rapina, tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di una anziana signora del posto.

I militari sono stati attivati da una segnalazione giunta alla centrale operativa nel primo pomeriggio e sono andati in un villaggio turistico dove abitava la vittima. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire subito il quadro indiziario nei confronti dell'uomo, che è stato raggiunto nella sua abitazione ed arrestato.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 13. L'uomo si è introdotto in casa dell'anziana chiedendole del denaro. Al rifiuto della donna, l'ha colpita con calci e pugni facendola cadere a terra. Poi, non contento, ha sottratto dalla cucina del cibo ed una bottiglia di vino che erano sul tavolo e prima di scappare via ha detto alla malcapitata che sarebbe ritornato in serata a riscuotere la somma che le aveva chiesto.

L'anziana signora è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno riscontrato diversi traumi e ferite sul corpo. Grazie alla descrizione fornita dalla donna e da alcuni testimoni, l'uomo è stato rintracciato e condotto in caserma. Nella sua abitazione è stato rinvenuto quanto sottratto all'anziana. Al termine di tutti gli accertamenti del caso, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto nella Casa Circondariale di Crotone.