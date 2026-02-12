La perquisizione domiciliare della Guardia di Finanza è scattata dopo un controllo effettuato in auto. Sequestrati inoltre una bilancia elettronica di precisione e materiale plastico idoneo al confezionamento

L’8 febbraio, a Isola di Capo Rizzuto, i finanzieri del Gruppo di Crotone hanno arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone per il contrasto al traffico di droga. Durante un ordinario servizio di pattugliamento, i militari hanno notato un’autovettura in sosta con due persone nelle vicinanze e hanno deciso di effettuare un controllo.

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo sono stati rinvenuti uno spinello già confezionato e una dose di marijuana. A seguito del primo riscontro, i militari hanno esteso gli accertamenti all’abitazione del trentacinquenne, effettuando una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’immobile sono stati sequestrati oltre 1,4 chilogrammi di marijuana, una bilancia elettronica di precisione con residui di sostanza stupefacente e materiale plastico idoneo al confezionamento sottovuoto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il quantitativo rinvenuto e la presenza di strumenti per il frazionamento sarebbero compatibili con un’attività di preparazione e distribuzione della sostanza sul mercato locale.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. L’attività è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari. La responsabilità penale sarà accertata in via definitiva solo con eventuale sentenza passata in giudicato, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.