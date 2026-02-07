Prestavano soldi agli scommettitori e annotavano tutto su un registro. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia amministrativa della questura di Crotone nel corso di un controllo presso un centro di raccolta scommesse ad Isola di Capo Rizzuto, nel corso del quale è stato inoltre identificato un dipendente risultato non regolarmente assunto, con conseguente segnalazione all'Ispettorato territoriale del lavoro.

I poliziotti hanno trovato un quaderno sul quale comparivano alcuni appunti che hanno destato sospetti; dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’attività commerciale erogava prestiti ai clienti abituali per consentire loro ulteriori scommesse. La perquisizione ha consentito di rinvenire altri manoscritti, in parte abilmente occultati e in parte stracciati e gettati nel cestino dell'immondizia, sempre legati all'attività illecita di prestito di denaro agli scommettitori. Il titolare del centro scommesse è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza.