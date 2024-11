Il Comune di Reggio decide di assegnare alle fasce deboli i 300mila euro che Scopelliti dovrà versare per la condanna Italcitrus

Si è riunito a Reggio il Consiglio Comunale e in poco meno di un’ora approva il bilancio di previsione 2016-2018. Assestando un doppio colpo alla minoranza di centrodestra. Il primo è l’aver portato a casa il documento senza dover affrontare neanche un dibattito o rispondere ad un’osservazione. I consiglieri di minoranza sono arrivati con grande ritardo rispetto all’inizio dei lavori fissato per le 8:30 e poi cominciati effettivamente intorno alle 10:00.



Il secondo riguarda un provvedimento assai carico di significato. Nelle maggiori previsioni di entrata, così come ha avuto modo di spiegare l’assessore al ramo Armando Neri, sono stati inseriti anche i 300mila euro che l’ex sindaco e governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti dovrà rifondere al Comune per l’acquisto dell’area ex Italcitrus. Scopelliti proprio recentemente era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’operazione finanziaria compiuta poco prima della sua elezione a sindaco per il secondo mandato.



La somma, hanno spiegato il sindaco Falcomatà e l’assessore Neri, sarà destinata alle fasce più deboli della popolazione. Un modo per sottolineare le diversità con le amministrazioni precedenti.

La minoranza, con una nota congiunta, ha provato a parare il colpo parlando di strumentalizzazione da parte del centrosinistra ed elencando tutte le “nefandezze” contenute nel bilancio di previsione. Inoltre il centrodestra ha parlato di “funerale della democrazia”, stigmatizzando la decisione dell’Amministrazione comunale di procedere all’approvazione del documento contabile anche in assenza dei gruppi di minoranza.

