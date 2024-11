Anche l’assessore Gianluca Gallo e il consigliere regionale Pierluigi Caputo, presidente dell’assise di Palazzo dei Bruzi, hanno voluto portare a spalla il feretro, accolto dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto sul sagrato di San Nicola.

La vicinanza della popolazione

Un lungo applauso ha accolto l’uscita della salma di Jole Santelli dall’abitazione di Via Piave ed anche lungo il breve percorso che separa la residenza della presidente della Regione dalla chiesa nella quale si celebreranno le esequie, i cittadini hanno voluto porgere con la loro silenziosa presenza e partecipazione, un sincero omaggio alla figura della pasionara forzista, prematuramente scomparsa all’età di 51 anni.

Spirlì inconsolabile

Inconsolabile il vicepresidente della Giunta Nino Spirlì, stretto in un lungo abbraccio dall’astrofisica ed assessore all’istruzione Sandra Savaglio. In mattinata è arrivata anche Renata Polverini, ex presidente della Regione Lazio, legata a Jole Santelli da un profondo rapporto di amicizia. Le esequie saranno celebrate nel pomeriggio alle 16,30 dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Francesco Nolè. Presenzieranno il premier Giuseppe Conte, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Minuto di silenzio alla Cittadella

Alle 10.30, in contemporanea con l'arrivo del feretro del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, dalla sua casa di Cosenza alla chiesa di San Nicola, i dipendenti della Cittadella regionale di Catanzaro hanno osservato un minuto di silenzio. Al suono delle sirene antincendio, il personale è uscito nei corridoi in segno di omaggio alla governatrice scomparsa ieri. Un gesto condiviso in memoria del presidente che, nel giorno stesso del suo insediamento, aveva voluto visitare personalmente tutti i dipartimenti e portare il suo saluto ai dipendenti. Il minuto di silenzio si è chiuso con l'applauso del personale della Regione. Dopo il rito funebre a Cosenza, il feretro del presidente Santelli sarà trasferito al 12mo piano della Cittadella. Domattina, a partire dalle 9, sarà aperta la camera ardente - allestita nella Piazza di San Francesco di Paola - per l'ultimo saluto alla prima presidente donna della Calabria.