Una notizia che ha sconvolto la Calabria e non solo, quella della scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli. Messaggi di cordoglio arrivano da esponenti politici regionali e nazionali, ma anche da semplici cittadini attraverso i social.

Il ricordo alla Camera e in Senato

Nella Camera dei deputati stamane, appena si è diffusa la notizia della morte di Santelli, 51 anni, è stato osservato un minuto di silenzio. Il presidente Roberto Fico ha anche annunciato una commemorazione per la settimana prossima. Sgomento anche al Senato, dove la presidente Elisabetta Casellati ha dichiarato: «Io penso che dovremo tutti trarre esempio dal suo coraggio, così come dovremmo impegnarci per fare sì che il progetto di rinnovamento che Jole Santelli aveva iniziato per la Calabria possa proseguire. Desidero esprimere, a nome di tutta l'Assemblea, la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità calabrese che perde una grande guida e un solido punto di riferimento verso quel cammino di crescita che da tempo attende». Al termine, lo scrosciante e commosso applauso dei senatori.

Lutto cittadino nelle 5 città capoluogo di provincia

Intanto a Reggio Calabria e Cosenza i rispettivi sindaci hanno proclamato il lutto cittadino. «È un giorno triste per la nostra Regione – ha scritto il primo cittadino di Reggio, Giuseppe Falcomatà, sulla sua pagina Facebook -, la scomparsa della Presidente Santelli mi addolora profondamente. Ci siamo scontrati spesso in questi mesi, nel pieno rispetto dei ruoli, ma questo è il momento di stringerci intorno alla famiglia e rispettarne il dolore. Reggio Calabria osserverà il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Buon viaggio Presidente, ti sia lieve la terra».

«La città di Cosenza è stata svegliata questa mattina da una terribile notizia. Siamo attoniti di fronte ad un evento così triste che ci lascia addolorati e senza parole. È difficile riordinare i pensieri in questo momento nel quale a prevalere sono i sentimenti del dolore e della costernazione». Così il sindaco di cosenza Mario Occhiuto, che ha aggiunto: «Jole era prima d'ogni cosa un'amica alla quale ero legato da rapporti profondi. Avevo voluto a tutti i costi, nonostante i suoi molteplici impegni a Roma, averla con me in Giunta nella quale è stata anche con la carica di Vice Sindaco e di Assessore alla Cultura e agli eventi, alla promozione e valorizzazione del Centro storico e alle relazioni istituzionali con l'Unione Europea»

E ancora: «Negli anni in cui è stata al mio fianco, alla guida della città, ha dato un forte impulso alla crescita e allo sviluppo di Cosenza, soprattutto per ciò che attiene le attività culturali che si sono moltiplicate, mettendosi al servizio della comunità con grande impegno e sacrificio. Jole è stata – preferisco dire è – una donna tenace, volitiva, una grande combattente, con enormi qualità umane e con grandissime doti politiche. D'altra parte i numerosi incarichi di governo e la sua intensa attività di parlamentare lo testimoniano ampiamente. Qualità dimostrate anche da Presidente della Regione Calabria. Non si è risparmiata fino all'ultimo perché amava il suo lavoro, nel quale ha profuso tutte le sue inesauribili energie. Jole mancherà a tutti, a noi che le abbiamo voluto bene, a tutti i colleghi della Giunta che si uniscono al mio dolore, alla città di Cosenza e ai cosentini, all'Italia». Il sindaco Mario Occhiuto ha inviato un messaggio di cordoglio a tutti i familiari di Jole Santelli con un pensiero particolare alle sorelle Roberta e Paola. Il primo cittadino ha proclamato una giornata di lutto cittadino e ha disposto che su Piazza dei Bruzi, dal Palazzo di città, siano esposte le bandiere a mezz'asta.

Pure a Catanzaro domani sarà lutto cittadino. Il sindaco, Sergio Abramo, ha proclamato per venerdì 16 ottobre il lutto cittadino in memoria della governatrice Jole Santelli. Abramo ha disposto che a Palazzo De Nobili, sede del Comune, e a Palazzo di Vetro, sede della Provincia, vengano esposte le bandiere a mezz'asta in segno di cordoglio per la scomparsa della presidente.

Anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha proclamato lutto cittadino per la giornata del 16 ottobre per la prematura scomparsa del presidente della Regione Calabria Jole Santelli per manifestare il cordoglio della città di Crotone per la grave perdita che ha colpito l'intera Calabria. Voce ha disposto inoltre l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sul palazzo comunale. Il sindaco invita ad osservare nella giornata di domani un momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro e negli istituti scolastici.

Ed è arrivata anche l'ordinanza del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, con la quale ha proclamato una giornata di lutto cittadino per domani, in concomitanza con i funerali della governatrice scomparsa. È stata disposta altresì, sin da subito, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere di tutti gli uffici pubblici.