Paola, la città di San Francesco avrà il suo porto. È una notizia bomba quella che lancia l'assessore regionale al Turismo e alle Attività Produttive Fausto Orsomarso nella sala consiliare del Comune di Paola, situato nello storico complesso di Sant'Agostino. La promessa è stata suggellata dalla consegna di un assegno da 20 milioni di euro, intestato all'ente guidato dal sindaco Roberto Perrotta. La cifra, ha assicurato Orsomarso, servirà a coprire l'intero progetto. «Speriamo che nessuno lavori per il contrario - ha detto l'assessore di Fagnano Castello -, questa città merita il porto».

La commozione del sindaco

L'annuncio è stato accolto in sala da un lungo applauso. Subito dopo ha preso la parola il primo cittadino. «Io sono juventino - ha detto ironicamente Perrotta per ingannare l'emozione - e spesso mi dicono che noi juventini non riusciamo mai a vincere il trofeo più importante, la Champions League. Ecco, per me oggi è come se l'avessi vinta, il porto per la mia comunità è la mia Champions League».