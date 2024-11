Inchiesta della Procura sui contratti a progetto

La Guardia di finanza negli uffici dell’Aterp di Vibo Valentia. I militari delle Fiamme gialle stanno eseguendo in questo momento l’acquisizione di alcuni atti disposta dalla Procura della Repubblica guidata da Mario Spagnuolo. Nessun commento da parte del procuratore. In base alle prime notizie apprese i finanzieri starebbero estraendo copia del carteggio inerente i contratti a progetto relativi alla ricognizione del patrimonio delle Aterp calabresi. Gli ultimi contratti sono stati deliberati pochi giorni prima dell’azzeramento del vertice disposto dalla giunta regionale. Tra i beneficiari – come fatto emergere da un servizio d’inchiesta su LaCNews24 che ha sollevato il caso – diversi esponenti della politica locale. Alla vicenda si era subito interessato il prefetto di Vibo Giovanni Bruno, mentre la parlamentare Dalila Nesci aveva chiesto un intervento della Procura.