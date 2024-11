E' l'urlo disperato della mamma di Marco Gentile il giovane ucciso a coltellate a Catanzaro da un suo coetaneo per pochi euro

"Chi mi ridà mio figlio? Deve morire anche lui".Lo ha dichiarato ai microfoni di Tgcom24 la mamma di Marco Gentile, il diciottenne di Catanzaro ucciso a coltellate da un coetaneo, per un debito di droga non pagato.

"Nessuno mi chiama più mamma mia: avevo un figlio solo e me lo ha ammazzato; l'ho cresciuto con tanti sacrifici, era sempre sorridente e aveva una grande educazione; amava il calcio e i viaggi", continua mamma Anna nell'intervista. "E' una cosa assurda quella che è successa ed è inutile che mettono in prigione l'assassino. Lui deve morire, deve morire pure lui come Marco o peggio, se no lo ammazzo io e poi vado da Marco. Figlio mio, aspettami, arrivo".