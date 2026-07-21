Viene contestata anche l'aggravante di aver "agevolato" la 'ndrangheta al funzionario amministrativo, in servizio all'Ufficio gip di Milano, indagato per tentata truffa e falso per aver cercato, il 16 luglio scorso, di "appropriarsi" di 989mila euro confiscati. Lo hanno anticipato i tg di Telelombardia e Antenna3.

Come si legge negli atti della perquisizione dei giorni scorsi, infatti, il dipendente amministrativo avrebbe cercato di far arrivare quella somma a un uomo della "cosca Condello", condannato in via definitiva per associazione mafiosa anche per aver favorito la "ventennale latitanza" del boss Domenico Condello.